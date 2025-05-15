الخميس 15 مايو 2025
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محافظات

إزالة 137 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

جانب من الإزالة
جانب من الإزالة

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، إزالة 137 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم 10 مايو الجاري.

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 52 حالة تعدي على أملاك الدولة منها 51 حالة تعدٍ بالمباني على مساحة 101 ألف و584 مترا مربعا، وحالة تعدٍ واحدة بالزراعة على مساحة 5 أفدنة، بالإضافة إلى إزالة 85 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 70 قيراط.

وشدد " سراج " على المرور والمتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، مشددا على أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض.

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