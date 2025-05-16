المقاولون يكرر سيناريو التسعينيات بالعودة للممتاز

عاد فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني رسميا إلي الدوري الممتاز، بعد موسم واحد فقط في دوري القسم الثاني "المظاليم"، ليكرر سيناريو التسعينيات في أول هبوط لذئاب الجبل، والعودة من جديد لدوري الأضواء والشهرة، بعد موسم واحد فقط من الهبوط.

وفاز المقاولون علي السكة الحديد بثنائية في الجولة الـ 36 من دوري المحترفين، ويتأهل رسميا إلي الدوري الممتاز قبل جولتين من خط النهاية.

وكان حسين عثمان هو صاحب فكرة تأسيس نادي المقاولون العرب في عام النصر عام 1973 ويعد عثمان أول رئيس له.

صعود المقاولون للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه

ونجح المقاولون في موسم 1978-1979 في الصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه واحتل المركز الرابع.

وكان نادي المقاولون العرب قد ابتعد عن الدوري الممتاز بعد هبوطه للقسم الثاني أربعة مواسم على مدار تاريخ ذئاب الجبل.

الهبوط الأول من الممتاز

وهبط المقاولون في المرة الأولى موسم 1992- 1993 ثم صعد في الموسم التالي للدوري الممتاز.

الهبوط الثاني من الممتاز

وجاءت المرة الثانية موسم 2003 - 2004، واستمر موسم آخر 2004-2005 بالقسم الثاني ثم صعد فى الموسم التالي 2005-2006 للدوري الممتاز.

الهبوط الثالث من الممتاز

وجاءت المرة الثالثة لهبوط المقاولون موسم 2024-2025 ثم صعد في الموسم التالي المقرر له 2025-2026.

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