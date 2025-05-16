دراسة حديثة تحذر من تأثير بدائل السكر على صحة الدماغ والأوعية الدموية

حذرت دراسة حديثة عُرضت نتائجها في مؤتمر القمة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء 2025 (APS2025) من أن استهلاك كمية الإريثريتول الموجودة في حصة واحدة من مشروب مُحلى ببدائل السكر قد يكون له تأثير سلبي على صحة الدماغ والأوعية الدموية.

الإريثريتول، وهو كحول سكري يُستخدم على نطاق واسع كمُحليّ خالٍ من السعرات الحرارية في العديد من المنتجات "الخالية من السكر" مثل ألواح الوجبات الخفيفة الخاصة بحمية الكيتو ومشروبات الطاقة والعلكة، ومع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن سلامته وآثاره الجانبية المحتملة.

تشير الأبحاث الحديثة إلى وجود صلة بين ارتفاع مستويات الإريثريتول في الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويُعتقد أن ذلك يرتبط جزئيًا بزيادة تكوين جلطات الدم.

دراسة جديدة تحذر من تأثير بدائل السكر على صحة الدماغ والأوعية الدموية

الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون في مختبر بيولوجيا الأوعية الدموية التكاملية بجامعة كولورادو بولدر، فحصت تأثير الإريثريتول على الإجهاد التأكسدي وإنتاج أكسيد النيتريك في خلايا الأوعية الدموية في الدماغ البشري.

في تجارب معملية، قام الباحثون بتعريض خلايا الأوعية الدموية الدماغية البشرية لمحلول يحتوي على حوالي 30 جرامًا من الإريثريتول، وهي الكمية التقريبية الموجودة في علبة واحدة من مشروب مُحلى صناعيًا، لمدة ثلاث ساعات.

وأظهرت النتائج أن تعرض الخلايا لهذه الكمية من الإريثريتول أدى إلى مستويات أعلى بكثير من الإجهاد التأكسدي مقارنة بالخلايا غير المعالجة. وعلى وجه التحديد، أنتجت الخلايا المعرضة للإريثريتول أنواعًا من الأكسجين التفاعلية (ROS)، وهي نوع من الجذور الحرة، بزيادة تقارب 100% مقارنة بالخلايا الضابطة.

كما لوحظ ارتفاع في مستويات إنزيمين رئيسيين من مضادات الأكسدة في الخلايا المعالجة، مما يشير إلى استجابة الخلايا للإجهاد التأكسدي المتزايد. بالإضافة إلى ذلك، أنتجت الخلايا المعالجة بالإريثريتول كمية أقل من أكسيد النيتريك، وهو جزيء حيوي لتوسع الأوعية الدموية وتدفق الدم السليم.

وأوضح أوبورن بيري، المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب الدراسات العليا في علم وظائف الأعضاء التكاملية بجامعة كولورادو بولدر، لموقع “Medical News Today” أن الإريثريتول يُعطّل إنتاج أكسيد النيتريك عن طريق "التدخل في خطوة تنشيط رئيسية في الخلايا، مما يجعلها أقل فعالية في إنتاج أكسيد النيتريك".

واتفق معه الدكتور توماس م. هولاند، الطبيب والعالم والأستاذ المساعد في معهد RUSH للشيخوخة الصحية بجامعة RUSH، الذي لم يشارك في الدراسة، مشيرًا إلى أن انخفاض أكسيد النيتريك يمكن أن يُضعف وظيفة الأوعية الدموية ويعطل الدورة الدموية وقد يُسبب تلفًا عصبيًا وعائيًا. وأضاف أن الإريثريتول يُحفّز أيضًا زيادة في أنواع الأكسجين التفاعلية، مما يُسبب تلفًا خلويًا وقد يُساهم في زيادة معدلات التدهور المعرفي وأمراض أخرى.

وأشار كلا الخبيرين إلى أن هذه التأثيرات الخلوية تتوافق مع الأحداث المبكرة في أمراض الأوعية الدموية، بما في ذلك الجلطات والسكتات الدماغية، وأن نتائج الدراسة المعملية تتسق مع الملاحظات السريرية السابقة التي تربط الإريثريتول بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

اهمية الاعتدال في استهلاك المحليات

شدد هولاند على أن الدراسة تقدم "رؤى قيمة حول المخاطر المحتملة للإريثريتول على صحة الأوعية الدموية في الدماغ"، وحذر من أن "استخدام الإريثريتول كبديل غير ضار للسكر يُؤكد على ضرورة الاعتدال في تناوله، لا سيما لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية".

كما أكدت بيري على ضرورة الحد من تناول الإريثريتول، محذرة من أن "تناوله بانتظام قد يُضعف صحة الأوعية الدموية ووظائفها"، وأضافت أن الدراسة تشير إلى أن "المحليات غير الغذائية، وفي هذه الحالة الإريثريتول، قد تُسبب آثارًا صحية سلبية".

واقترح هولاند استبدال الإريثريتول والمحليات الصناعية الأخرى ببدائل طبيعية مثل العسل أو محليات الفاكهة باعتدال، مشيرًا إلى أن مستخلص ستيفيا والفاكهة قد يكونان خيارين أكثر أمانًا في الوقت الحالي. ومع ذلك، خلص إلى أن "تقليل الاعتماد الكلي على المحليات والتركيز على الأطعمة الكاملة هو على الأرجح المسار الأكثر فعالية لصحة الدماغ والأوعية الدموية على المدى الطويل".

من المتوقع نشر الدراسة كاملة في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لتصريح أوبورن بيري.

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