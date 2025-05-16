وزير الخارجية يلتقي السكرتير العام للأمم المتحدة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، ب أنطونيو غوتيريش"السكرتير العام للأمم المتحدة"، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في بغداد.

احترام القانون الدولي وتطبيق معايير موحّدة

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، مشيدًا بالمواقف النبيلة التي يتبناها السكرتير العام، والمبنية على احترام القانون الدولي وتطبيق معايير موحّدة في التعامل مع مختلف قضايا المنطقة.

ضرورة التوصل استئناف وقف إطلاق النار

وشدد وزير الخارجية على ضرورة التوصل استئناف وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، داعيًا إلى تكثيف الجهود المشتركة للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق.

موقف تؤكد موقفها مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان

كما تناول الوزير عبد العاطى مع السكرتير العام آخر المستجدات المتعلقة بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أهمية حشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية لإعادة الإعمار، على المستويين الإقليمي والدولي.من جانبه، أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة عن التزام المنظمة بالتعاون الوثيق مع مصر في هذا الشأن، لافتًا إلى الأولوية التي توليها الأمم المتحدة لوقف اطلاق النار ووضع حد للأزمة الانسانية الكارثية التي يشهدها القطاع.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها، وحرص مصر على التفاعل الإيجابي مع مختلف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.

كما أكد وزير الخارجية أن مصر تعتبر مركزًا إقليميًا لأنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مشيرًا إلى التسهيلات المتعددة التي توفرها الحكومة المصرية للمنظمة الأممية وكافة العاملين بها، منوها فى هذا الإطار إلى قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمجمع "بيت الأمم المتحدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيضم نحو ٢٦٠٠ موظف من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مجددًا التزام مصر بمواصلة دعم كافة البرامج والمشروعات التي تضطلع بتنفيذها المنظمة الأممية على المستويين الوطني والإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.