الجمعة 16 مايو 2025
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خارج الحدود

إيهود باراك: نتنياهو يتصرف بإهمال وترامب لا يقيم له وزنا

نتنياهو،فيتو
نتنياهو،فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك: إن نتنياهو يتصرف بإهمال والرئيس ترامب لا يقيم له وزنا.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك إن على المعارضة إسقاط نتنياهو لا إنقاذه وهو يقود حرب غزة من أجل نجاته هو فقط.

وقبل وقت أعلنت مصادر طبية في غزة، عن استشهاد 72 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

الأونروا تشدد على ضرورة رفع الحصار عن غزة

وفي سياق آخر أعلنت وكالة الأونروا، الثلاثاء، أن سكان غزة يواجهون خطر المجاعة بعد 19 شهرا من الصراع والنزوح الجماعي والقيود الصارمة على المساعدات.

وشددت الأونروا، على ضرورة  رفع الحصار عن غزة للسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين.

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