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رياضة

حمزة الجمل يعلن تشكيل إنبي أمام طلائع الجيش

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

 أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره طلائع الجيش،  في الجولة السابعة من مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز ملعب استاد جهاز الرياضة.

 

تشكيل إنبي أمام طلائع الجيش 

وجاء تشكيل إنبي كالتالي 

 

مباراة إنبي وطلائع الجيش 

 الفوز على طلائع الجيش الليلة سيضمن لإنبي الاستمرار في الدوري الموسم المقبل بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي أوصلت الفريق إلى النقطة 24 والمركز الرابع في ترتيب مجموعة الهبوط.

 

في المقابل، يدخل طلائع الجيش اللقاء بقيادة هيثم شعبان بهدف حصد النقاط الثلاث، حيث يحتل المركز الثالث بنفس المجموعة ويسعى لتثبيت أقدامه في الدوري الممتاز من خلال هذا الفوز المهم أمام الفريق البترولي.

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