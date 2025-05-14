المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات رسمية في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية في منطقة عين شمس.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة عين شمس معلومات تفيد قيام عاطل بتزوير المحررات الرسمية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، بتزوير المحررات الرسمية متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.



وضبط بحوزة المتهم عدد من التوكيلات الرسمية فارغة وأختام مقلدة لشعار الجمهورية مقلد وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته.



واعترف بقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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