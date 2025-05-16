غدا، سماع مرافعة سيدة وعشيقها في اتهامهما بقتل الزوج بالجيزة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا، استئناف المتهمين بقتل زوج في منطقة دهشور التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، على حكم الإعدام الصادر ضدهما؛ لسماع مرافعة الدفاع.

المتهمان في القضية هما كل من: زوجة المجني عليه، وتدعى "د. ع"، وعشيقها "م.ع"، ابن عم الزوج، قتلا الزوج عمدا مع سبق الإصرار.



وتبين أن الواقعة تعود لعلاقة محرمة بين الزوجة وعشيقها أثناء سفر الزوج للعمل، وتطورت العلاقة حتى حملت المتهمة، فقررا التخلص من الزوج.

وتبين أن محاولات قتل الزوج كانت عن طريق تسميمه عبر الطعام والمحاليل، قبل أن تنفذ الزوجة الجريمة بمساعدة العشيق، وحقنه بعقار داخل فمه أثناء نومه، ثم انهال عليه العشيق بعصا حديدية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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