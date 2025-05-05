المؤبد لـ فلاح بتهمة قتل شخص بالبدرشين وبراءة اثنين من شركائه

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها بالسجن المؤبد على المتهم "حسن. ع"، بعد إدانته بقتل المجني عليه "عصام علي" في منطقة البدرشين، على خلفية خلافات سابقة بينهما.

كما قضت المحكمة ببراءة كل من " أحمد. ح" و"نادية. ه" من التهم المنسوبة إليهما في القضية ذاتها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة، وهم: "حسن. ع" (54 عامًا – فلاح)، و"أحمد. ح" (28 عامًا – عامل)، و"نادية. ه" (51 عامًا – ربة منزل)، اتفقوا فيما بينهم على قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدافع خلافات قديمة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اشترى سلاحا ناريا وذخيرة قبل الواقعة بمدة، وأخفاه داخل مسكنه، ثم تربص بالمجني عليه أمام المنزل، وحين سنحت الفرصة أطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية بقصد إزهاق روحه، ما أدى إلى وفاته في الحال.

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