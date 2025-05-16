غدا، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب في بولاق الدكرور

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا، أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة قتل المجني عليه "محمد"، البالغ من العمر 38 عاما، في منطقة بولاق الدكرور.

ووجهت النيابة للمتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعدما تبين من التحقيقات وجود نية مبيتة للمتهم لارتكاب الجريمة، إثر خلاف مالي سابق مع المجني عليه، طعن خلالها المجني عليه طعنة نافذة في القلب أودت بحياته في منطقة بولاق الدكرور.

وخلال التحقيقات كشف شقيق الضحية أن المجني عليه أعاد للمتهم مبلغا ماليا كان حصل عليه كعربون، غير أن الأخير لم يتوقف عن استفزازه وافتعال المشكلات.

كما وجه للمتهم جريمة حيازة سلاح أبيض لاستخدامه في تنفيذ الجريمة، علي النحو غير المصرح به، حيث سدد المتهم طعنة قاتلة إلى قلب المجني عليه أثناء مشادة كلامية أمام الورشة، قبل أن يفر هاربا من مسرح الجريمة.

تضمنت الاتهامات أيضا الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الآخرين للخطر، حيث وقعت الجريمة في منطقة سكنية مأهولة، وأثارت ذعر بين الأهالي.

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