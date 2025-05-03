السبت 03 مايو 2025
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حوادث

المتهمان بسرقة هواتف محمولة ببولاق الدكرور: الظروف أجبرتنا على كده

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

أدلى عاطلون باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بتهمة سرقة هاتف محمول من شاب في بولاق الدكرور.

 

وقال المتهمان: الظروف اللي أجبرتنا علي كده، ومش أول مرة نعملها، اتعودنا أن أكل عشنا سرقة الموبيلات عن طريق الخطف، وبيعها لتجار سيئين السمعة.

 

سرقة شخصين لهاتف محمول شاب أثناء سيره في الشارع

 

البداية، كانت بتقدم شاب ببلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد سرقة شخصين لهاتفه المحمول أثناء سيره في الشارع.

 

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أنهما عاطلين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الهاتف، وأرشدا عنه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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