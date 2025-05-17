تفاصيل الإعلان عن مسابقة معلم مساعد مادة لمعلمي الحصة.. مواعيد طرح الوظائف المتاحة.. وننشر الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.. ومفاجآت جديدة في الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المهندس حاتم نبيل القائم بأعمال رئيس الجهاز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن مسابقة معلم مساعد مادة لمعلمي الحصة لعام 2025.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مسابقة معلم مساعد مادة لمعلمي الحصة، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية وسيتم الإعلان عن ذلك في شهر يونيو المقبل.

إعلان مسابقة لمعلمي الحصة لشغل وظائف معلم مساعد

واتفق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على إعلان مسابقة لمعلمي الحصة لشغل وظائف معلم مساعد خلال شهر يونيو المقبل، على أن تتضمن شروط تتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة، وسيتم إعلانها لاحقًا.

كما تم الإعلان على أنه ولأول مرة يستحدث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آلية جديدة لإضافة المزيد من المرونة وتلبية احتياجات الوزارة من المعلمين، حيث سيقوم الجهاز بإتاحة نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية

وفي حال اكتمال العدد المطلوب بالمحافظة من الناجحين أصحاب الدرجات الأعلي، مع وجود عدد ناجحين آخرين ولكن بمراتب تلي زملائهم، سيقوم الجهاز بإتاحة قائمة تضم المحافظات التي لم تستوف العدد المطلوب من الناجحين، ويمكن للناجحين في محافظات أخرى الذين لم يحالفهم التوفيق في محافظاتهم، بتسجيل رغبات بأولويات العمل بها، على ان يقضوا مدة التعاقد المقررة وفقًا للقانون بهذه المحافظات، ثم تقوم الوزارة بنقلهم عند التثبيت لمحافظاتهم الأصلية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ارسلت خطاب إلى مديريات التربية والتعليم لجميع المحافظات، طالبت فيه بموافاة الوزارة بقاعدة بيانات المتعاقدين بنظام الحصة على أن يكونوا على رأس العمل للعام الدراسي ۲۰۲٥/٢٠٢٤ حتى تاريخه، طبقا للاستمارة المعدة لذلك خلال أسبوع من تاريخه وذلك للأهمية القصوى، وفق النموذج المعد لذلك على أنه يتم ملئ البيانات المطلوبة وأن يتم الارسال نسخة ورقية PDF معتمدة، وأخرى الكترونية ( SHEET EXCEL) وعلى اسطوانة مدمجة (CD).

تلبية احتياجت وزارة التربية والتعليم

وأشار المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم نظرًا للدور المهم للمعلم في بناء شخصية التلاميذ ومستقبل الوطن.

وأعلن رئيس الجهاز عن تعديل محتوى الامتحان الإلكتروني المقرر للمتقدمين الذين ستنطبق عليهم شروط خوض هذه المسابقة؛ لإضفاء المزيد من التيسيرات علي المسابقة، على أن تشمل التيسيرات المقرر إعلانها عدم امتحان لغة انجليزية لغير المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن قرار رفع السن يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من معلمي الحصة الأكفاء، وتقديرًا من الوزارة لدورهم المهم في سد العجز في صفوف المعلمين خلال الفترات الماضية، موجهًا الشكر للجهاز على المرونة الكبيرة التي لمسها لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والمساهمة في سد العجز

شروط التقديم لمسابقة الـ 30 ألف معلم

ومن المتوقع أن تكون شروط التقديم للوظائف المُعلن عنها ما يلي:

1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5. ألا يزيد سن المتقدم عن 45 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

7. اجتياز الإختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

8. اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

9. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبارات والتدريبات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025

وشملت الأوراق المطلوبة للتعيين في الحكومة 2025 ما يلي:

1- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

2- صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

3_ إقرار يوقع عليه الشخص أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة، ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى، خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات.

5- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد.

6- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية.

10- إقرار الذمة المالية.

11- أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

واتفق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على رفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا، كما اتفقا على أن يعلن الجهاز عن المسابقة خلال شهر يونيو المقبل

اختبارات يخضع لها المتقدمين لوظائف الحكومة 2025

ويخضع المتقدمون للوظائف الحكومية لعدة لعدد من الاختبارات الخاصة وستكون من خلال 5 محاور أولها الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.