الجمعة 16 مايو 2025
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السجن 6 سنوات على تاجري مخدرات في الأقصر

المستشار باسم عبدالمنعم
المستشار باسم عبدالمنعم رئيس جنايات الأقصر

 أصدرت محكمة جنايات الأقصر حكما رادعا لمرتكبي جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، حيث قررت الحكم 6 سنوات على تاجرين مخدرات مقيمين بدائرة بندر الأقصر.

 

محكمة جنايات الأقصر 

 صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوى ومحمد فتحى بدر، وحضور هشام محسن وكيل النيابة العامة، وأمانة سر حسن الحبري.


وكشف أوراق القضية أن المتهم الأول تاجر مخدرات يدعى «ا.م.س» مقيم بناحية نجع الخطباء دائرة بندر الأقصر، تم ضبطه وبحوزته 5 طرب حشيش وبندقية خرطوش و4 طلقات وسيارة ربع ومبالغ مالي وهاتف، والذي استباح نشاطه الإجرامي في أوساط الشباب ووقوعهم في براثن الإدمان، وقضت جنايات الأقصر بالسجن لمدة 6 سنوات.


والمتهم الثاني يدعى «ح.أ.ح» مقيم بناحية الجواهرة دائرة بندر الأقصر وبحوزته 6 طرب حشيش وكميات من الشابو تزن ربع كيلو، وفرد خرطوش وطلقة، سلاح أبيض «سكين» ومبلغ مالي حصيلة تجارته وهاتف محمول وسيلة الاتصال مع عملائه، إذ واصل مزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة مستهدفا فئات عمرية مختلفة من بينها الشباب، وقضت جنايات الأقصر بالسجن لمدة 6 سنوات.

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