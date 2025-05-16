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ثقافة وفنون

المطرب عبد الرحمن بيدو ضيف برنامج سعد الصغير اليوم

المطرب عبد الرحمن
المطرب عبد الرحمن بيدو وسعد الصغي، فيتو

 يحل اليوم المطرب عبد الرحمن بيدو ضيفا على برنامج سعد مولعها نار، الذى يقدمه المطرب سعد الصغير على قناة الشمس الساعة العاشرة مساء، وقدم خلال الحلقة اغاني من الزمن الجميل، وأغانى لجورج وسوف وحودة بندق، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

 

وقال مؤخرا سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات.

 

 

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الايام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

 

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

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