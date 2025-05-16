حسين فهمي من "كان": هوليوود لم تعد المركز الأوحد للسينما العالمية

شارك الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في جلسة نقاشية متميزة حملت عنوان "من هوليوود إلى القاهرة: ربط الصناعات السينمائية الأمريكية والمصرية"، وذلك ضمن البرنامج الرسمي لجناح مصر بسوق مهرجان كان السينمائي (Marché du Film).

استعرضت الجلسة سُبل التعاون بين صُنّاع السينما في مصر والولايات المتحدة، مع التركيز على المشاريع المشتركة التي تُمهد لتحولات نوعية في مشهد السينما المستقلة، وتفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي والإنتاجي بين البلدين.

الفنان حسين فهمي

وفي مداخلته، أكد حسين فهمي أن هوليوود لم تعد المركز الأوحد للسينما العالمية، مشيرًا إلى المنافسة المتصاعدة من أسواق كبرى مثل الصين، التي باتت تقدم نماذج سينمائية متطورة ومختلفة.

وأضاف أن مصر تتجه اليوم إلى توسيع خارطة تعاونها السينمائي لتشمل الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، سعيًا نحو مزيد من الانفتاح والإبداع المشترك.

الجناح المصري في مهرجان كان السينمائي

يُقام الجناح المصري بتنظيم مشترك بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الجونة السينمائي ولجنة مصر للأفلام (EFC)، ويهدف إلى إبراز مصر كموقع تصوير عالمي ومركز إنتاج سينمائي متكامل، إلى جانب دعم المواهب الشابة عبر جلسات نقاشية وفعاليات تفاعلية تتيح التواصل المباشر مع رواد الصناعة السينمائية العالمية.

وتُعد هذه الجلسة من أبرز المحطات في مشاركة مصر لهذا العام، لما تسلطه من ضوء على الإمكانيات الهائلة التي تتيحها مصر كوجهة سينمائية واعدة على خريطة الإنتاج الدولي.

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