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رياضة

هاني وعطية الله يقتربان من الانضمام لقائمة الأهلي أمام البنك

يحيى عطية الله
يحيى عطية الله

اقترب الثنائي “محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ويحيى عطية الله الظهير الأيسر للفريق” من الانضمام لقائمة الأهلي، التي من المقرر أن تواجه فريق البنك غدا، بالجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري المصري. 

وكان هاني قد غاب عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بسبب الإصابة بكدمة في الركبة، فيما غاب عطية الله عن المباريات بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وتعد عودة الثنائي انفراجة كبيرة للمارد الأحمر غدا في لقاء البنك، بعد معاناة عماد النحاس المدير الفني للأهلي المباراة الماضية أمام سيراميكا، في وجود بديل لأكرم توفيق الذي لعب بالجبهة اليمنى,

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي والقنوات الناقلة

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساء الغد السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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