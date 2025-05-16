التفاصيل الكاملة لأزمة جهاز ريفيرو في الأهلي

قالت مصادر داخل النادي الأهلي، إن هناك خلافا بين إدارة الأحمر وخوسيه ريفيرو، المدير الفني المحتمل لفريق الكرة الأول؛ بسبب تشكيل الجهاز المعاون، حيث يرغب المدرب الإسباني في تواجد عنصر مصري وحيد فقط في جهازه المعاون.

وأضافت المصادر: ريفيرو لديه رغبة في تواجد 5 مساعدين أجانب معه، ومن ثم فالأهلي ما زال يحاول إقناع المدرب بتواجد الثنائي عماد النحاس ومحمد شوقي في الجهاز الفني.

وتابعت: “الأمور مطروحة للنقاش، فقد يستمر النحاس ويرحل شوقي عن الجهاز، وقد يرحل الأول ويتم تصعيد الثاني لمنصب المدرب العام، خاصة أن هناك أصواتا داخل الأهلي تطالب بإلغاء منصب مدير الكرة وهو ما يعني تواجد محمد يوسف المدير الرياضي مع الفريق قائما أيضا بأعمال مدير الكرة تحت مسمى المدير الرياضي”.

وفي حال عدم اتفاق النحاس مع ريفيرو سيرحل، وقد يتواجد محمد شوقي مساعدا للمدرب الإسباني، وسوف تحسم الساعات المقبلة الأمر بشكل كامل.

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