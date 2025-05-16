الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس بطل فيديو سرقة هاتف داخل نادٍ رياضي بالإسكندرية

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء سرقته لهاتف محمول من شاب داخل أحد الأندية الرياضية بالإسكندرية.

 

تفاصيل الحادث

بدأت الواقعة بتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة سرقة الهاتف، حيث كان الشاب الضحية يتواجد في النادي الرياضي، قبل أن يفاجأ بسرقة هاتفه المحمول. وعلى إثر ذلك، تقدم والد المجني عليه ببلاغ رسمي، معربًا عن تضرره من الحادث ومطالبًا بالتحرك الأمني الفوري.

تحقيقات سريعة وضبط الجاني

فور تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم. وأظهرت التحقيقات أنه عاطل عن العمل وله سوابق جنائية. في وقت قياسي، تمكنت قوات الأمن من القبض عليه.

الاعتراف واستعادة الهاتف

خلال التحقيقات، اعترف المتهم بجريمته وبتفاصيل الحادث كما وردت في الفيديو المتداول. وبإرشاده، تم استعادة الهاتف المسروق وتسليمه إلى صاحبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

الإجراءات القانونية

وتم عرض المتهم على النيابة العامة، التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لمتابعة التحقيق في الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية النيابة العامة الاجراءات القانونية

مواد متعلقة

بسبب حساب المشاريب، 3 مشاهد مأساوية في جريمة مقتل قهوجي على يد عاطل بدار السلام

حبس متهم بقتل قهوجي في مشاجرة على حساب المشاريب بدار السلام

الدجال هو السبب، اعترافات صادمة للمتهمين بالتنقيب عن الآثار في باب الشعرية

حبس عاطل بتهمة ترويع المواطنين بسلاح أبيض في باب الشعرية

القصة الكاملة وراء مقتل "أمل" فتاة البراجيل بعد تأييد محكمة النقض حكم الإعدام

تأييد إعدام المتهم بقتل فتاة البراجيل

نيابة النقض توصي بإعدام قاتل "طالبة البراجيل" أمل ناصر

النقض تنقذ رقبة ربة منزل وعشيقها من حبل المشنقة

الأكثر قراءة

بعد الحكم بإيداعه بدار رعاية، محمد رمضان يعرض التصالح مع أسرة زميل نجله

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة لصالح المصريين

التفاصيل الكاملة لأزمة جهاز ريفيرو في الأهلي

حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية

الفلسطينيون والقمة العربية!

ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية، اعرف التفاصيل

أول تعليق من إكرامي على قرارات لجنة التظلمات

وسام أبو علي يوجه صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة البنك

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

المزيد

انفوجراف

مبابي يكتب التاريخ في موسمه الأول بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع تكبيرات العيد في المنام وعلاقته بزوال الهموم

هل يجوز للنساء وضع "ميك أب" خفيف وواقي الشمس أثناء الحج؟ أمينة الفتوى تجيب

عادات المشركين في الأضحية بالجاهلية، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن شعائر الحج

المزيد
الجريدة الرسمية