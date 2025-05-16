حبس بطل فيديو سرقة هاتف داخل نادٍ رياضي بالإسكندرية

قررت النيابة العامة حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء سرقته لهاتف محمول من شاب داخل أحد الأندية الرياضية بالإسكندرية.

تفاصيل الحادث

بدأت الواقعة بتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظة سرقة الهاتف، حيث كان الشاب الضحية يتواجد في النادي الرياضي، قبل أن يفاجأ بسرقة هاتفه المحمول. وعلى إثر ذلك، تقدم والد المجني عليه ببلاغ رسمي، معربًا عن تضرره من الحادث ومطالبًا بالتحرك الأمني الفوري.

تحقيقات سريعة وضبط الجاني

فور تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم. وأظهرت التحقيقات أنه عاطل عن العمل وله سوابق جنائية. في وقت قياسي، تمكنت قوات الأمن من القبض عليه.

الاعتراف واستعادة الهاتف

خلال التحقيقات، اعترف المتهم بجريمته وبتفاصيل الحادث كما وردت في الفيديو المتداول. وبإرشاده، تم استعادة الهاتف المسروق وتسليمه إلى صاحبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

الإجراءات القانونية

وتم عرض المتهم على النيابة العامة، التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لمتابعة التحقيق في الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

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