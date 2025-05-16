تعرف على أسعار اللحوم والدواجن بأسواق اليوم الواحد بمدينة نصر

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المستوردة بأسعار مخفضة، وذلك ضمن إحدى فعاليات مبادرة "أسواق اليوم الواحد".

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم بالأسواق المحلية.

وقد شهدت الفعالية إقبالًا واسعًا من المواطنين، لما تضمنته من تخفيضات على اللحوم والدواجن، حيث تم عرض:

الدواجن البرازيلية المجمدة بسعر: 110 جنيهات/كجم

اللحوم الهندية المجمدة بسعر: 210 جنيهات/كجم

اللحوم السودانية الطازجة بسعر: 285 جنيهًا/كجم

اللحوم الضأن المجمدة بسعر: 290 جنيهًا/كجم

اللحوم الضأن الطازجة بسعر: 390 جنيهًا/كجم

وأكدت وزارة التموين أن هذه التخفيضات تأتي في سياق خطة الوزارة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين، من خلال التوسع في إقامة معارض اليوم الواحد في مختلف المحافظات.

وشهدت محافظة القاهرة اليوم إعادة طرح سوق اليوم الواحد، بمدينة نصر، ضمن سلسلة تضم 9 أسواق في القاهرة. وتم افتتاح السوق بحضور كل من، الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم صابر – نائب محافظ القاهرة، الدكتور علاء ناجي – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أحمد كمال – معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة.

وقد صرّح وزير التموين خلال الافتتاح بأن هذه المبادرات تُعد من الأدوات الحيوية التي تعتمد عليها الوزارة لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار تنافسية، مقارنةً بالأسواق الحرة.

وأضاف أن الأسواق عادت إلى العمل في عدد من المحافظات الأخرى مثل: الجيزة، كفر الشيخ، الدقهلية، والإسكندرية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لزيادة إتاحة السلع استعدادًا لموسم عيد الأضحى، وتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الاستهلاكية.

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