من هوليوود إلى القاهرة، الجناح المصري في "كان" يستضيف جلسة حول التعاون السينمائي بين مصر وأمريكا

استضاف مهرجان كان السينمائي جلسة نقاش بعنوان "من هوليوود إلى القاهرة.. ربط الصناعات السينمائية الأمريكية والمصرية"، حيث جمعت خبراء الصناعة لاستكشاف إمكانية التعاون بين الصناعات السينمائية في الولايات المتحدة ومصر.

جلسة من هوليوود إلى القاهرة

وأدارت الجلسة ميلاني جودفيلو، المراسلة الدولية الكبيرة في ديدلاين، وضم الفريق المتميز رئيس مهرجان القاهرة السينمائي النجم الكبير حسين فهمي، وكاتبة السيناريو ورئيسة منتدى سينى جونة مريم نعوم، ومحمد حفظي منتج ومؤسس فيلم كلينيك، والممثلة والمخرجة الفلسطينية شيرين دعيبس.

وركزت المناقشة على العلاقة بين هوليوود والصناعات السينمائية المصرية في بداية كلتا الصناعتين، وعملية التعاون مع الاستوديوهات الأمريكية الكبرى ومنصات البث، والتغيرات في تمثيل العرب في هوليوود على مدى العقد الماضي.

كما سلطت المناقشة الضوء على الروابط التاريخية للسينما الأوروبية، مع ارتباط مصر بشكل خاص بفرنسا منذ زمن المخرج الراحل يوسف شاهين، وقال حسين فهمي: "يجب أن ننشر إيقاعاتنا وثقافتنا الخاصة".

ووفرت الجلسة منصة قيمة لخبراء الصناعة للتواصل وتبادل الأفكار حول العلاقات بين الصناعات السينمائية في الولايات المتحدة ومصر.

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