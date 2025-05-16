أسعار الخضراوات بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر

نظّمت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، فعالية "سوق اليوم الواحد" بمدينة نصر.

يهدف المعرض إلى توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمستهلكين، وذلك ضمن خطة استراتيجية لزيادة المعروض وتحقيق التوازن في السوق المحلي.

ولاقى المعرض إقبالًا واسعًا من الجمهور، نظرًا لتنوع وجودة المنتجات المعروضة، لا سيما في قطاع الخضراوات، التي جاءت أسعارها على النحو التالي:

بصل أحمر (2 كجم): 10 جنيهات

طماطم (2 كجم): 12 جنيهًا

بصل أبيض (2 كجم): 12 جنيهًا

بطاطس (1 كجم): 5 جنيهات

كوسة (1 كجم): 7 جنيهات

فلفل رومي أخضر (1 كجم): 9 جنيهات

فلفل حار (1 كجم): 8 جنيهات

باذنجان (عروس، أبيض، رومي): 6 جنيهات/كجم

جزر (1 كجم): 7 جنيهات

بنجر (1 كجم): 6 جنيهات

فلفل ألوان (1 كجم): 20 جنيهًا

فاصوليا (1 كجم): 14 جنيهًا

ثوم مقروش (1 كجم): 40 جنيهًا

قلقاس (1 كجم): 12 جنيهًا

كما ضم السوق أنواع عديدة من الخضراوات بأسعار مخفضة، شملت: “كرفس بلدي، كرفس أفرنجي، خس، قرنبيط، بروكلي، وخضرة مشكلة، بأسعار تتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات للقطعة أو الربطة”.

وجرى افتتاح سوق اليوم الواحد في أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الافتتاح، أن المبادرة تمثل إحدى الأدوات الهامة التي تعتمد عليها الوزارة في تقديم السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن السلع تُطرح بتخفيضات مقارنة بالأسعار في الأسواق الحرة.

وأضاف وزير التموين أن الأيام الماضية شهدت عودة إقامة الأسواق في عدد من المحافظات منها الجيزة، كفر الشيخ، الدقهلية، والإسكندرية، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التكامل مع خطوات أخرى تتخذها الوزارة في مجال زيادة الإتاحة والمعروض من السلع الأساسية وخاصة مع قرب الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

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