وزير الصحة: الاتحاد الأوروبي حليف رئيسي في رحلة التنمية بمصر وتحقيق رؤية 2030

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الاتحاد الأوروبي حليف رئيسي في رحلة التنمية في مصر وفي تحقيق رؤية الدولة 2030.

العيد الـ 75 للاتحاد الأوروبي تحت عنوان "يوم أوروبا"

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها باحتفالية العيد الـ 75 للاتحاد الأوروبي تحت عنوان "يوم أوروبا"، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، وذلك بحضور لفيف من الوزراء والمحافظين والسفراء.

وعبر الدكتور خالد عبدالغفار، عن سعادته للمشاركة في الاحتفال بيوم أوروبا، والذي يرمز إلى القيم الدائمة للسلام والوحدة والتضامن التي هي من الأهداف الرئيسية للاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن تلك الاحتفالية تعد بمثابة اعتراف بالروابط العميقة والتطلعات المشتركة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان والذي أطلق إعلان "شومان" يوم 9 مايو 1950 والذي نحتفل على إثره سنويًا، هو معلم لم يشكل أوروبا الحديثة فحسب، بل وضع أيضا الأساس للتكامل الإقليمي والتعاون المتعدد الأطراف عبر الحدود، مؤكدًا أن الاحتفال فرصة للاحتفال بالشراكة القوية والمتطورة بين أوروبا وجيرانها من الدول وخاصة مصر.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يتمتعون بعلاقة طويلة الأمد، وممتدة الجذور على مدار التاريخ التاريخ، موضحًا أنها أصبحت شراكة استراتيجية وشاملة مع توقيع الإعلان المشترك في العام الماضي، مما يمثل فصلًا جديدًا في التعاون المشترك.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته، إن هذه الشراكة المعززة تعكس الالتزام المشترك بالسلام والازدهار والاستقرار، ليس فقط لشعوبنا، ولكن للمنطقة بأكملها، موضحًا أنه خلال العام الماضي، تم تعزيز هذه الرؤية من خلال الزيارات الرفيعة المستوى، وتعزيز الحوار السياسي، والزخم الجديد في التعاون الاقتصادي والإنمائي المشترك، حيث أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي لعام 2024 كان علامة فارقة وشهادة على الثقة المتزايدة والاهتمام المشترك في تعزيز الرخاء.

عملت مصر والاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب في الاستجابة للأزمات في غزة والسودان

كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار خلال كلمته إلى أن التعاون المشترك يمتد إلى العمل الإنساني، حيث عملت مصر والاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب في الاستجابة للأزمات في غزة والسودان، وتوفير الإغاثة عبر الحدود وتقديم المساعدة الطبية والدعم للسكان النازحين.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاتحاد الأوروبي كان حليفًا رئيسيًا في رحلة التنمية في مصر، لا سيما في عددًا من المجالات مثل التحول الأخضر والطاقة والتعليم والابتكار والنمو الشامل، مشيرًا إلى أن مصر لا تزال ملتزمة بتعميق هذه الشراكة الاستراتيجية، للاستمرار في بناء مستقبل قائم على الاستدامة والشمولية والقيم المشتركة، قادر على الاستجابة لآمال شعوبنا واحتياجات عصرنا.

ومن جانبها أكد السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، على أهمية تعميق العلاقات المشتركة كشركاء وأصدقاء لتحقيق التنمية والازدهار والكرامة والسلام لجميع الشعوب، مؤكدة على عمق العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الأوربي.

وتابعت السفيرة، أن مصر لها مكانة متميزة جدًا بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث أن بينهم تاريخ طويل مشترك، مشيرة إلى أن الاحتفال اليوم ليس احتفالًا بالماضي فقط، بل بالشراكة الحيوية والمضيئة التي نتقاسمها في الحاضر لتوفير الحياة الكريمة والأمن والازدهار للشعوب، مؤكدة التطلع لتعزيز الشراكة مع مصر في مختلف المجالات.

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