الجمعة 16 مايو 2025
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يستخدم كبديل للمضادات الحيوية. البكتيريوفاج فيروس يلتهم البكتيريا الضارة دون إيذاء البشر

البكتيريا، فيتو
البكتيريا، فيتو

 أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث سلسلة منشورات بعنوان "العلم للجميع"، وذلك بهدف تبسيط العلوم وتقديم الأبحاث العلمية والتجارب التطبيقية والنتائج البحثية التي توصل لها أعضاء الهيئة البحثية بأقسام المعهد المختلفة في شتى المجالات بصورة مبسطة وسهلة للقارئ، حيث يتم استعراض ملخص محتوى بعض الأبحاث التي تم نشرها في المجلات العلمية المحلية والعالمية باللغة العربية وبطريقة بسيطة، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي بالمعهد ليستفيد منها الجميع.


أكثر الكائنات الحية انتشارًا على سطح الأرض

 وأوضحت صفية سمير النجار أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أن البكتيروفاج (أو العاثية) هو فيروس يهاجم البكتيريا ويعتبر من أكثر الكائنات الحية انتشارًا على سطح الأرض، يتكون البكتيروفاج من رأس بروتيني يحتوي على المادة الوراثية (DNA أو RNA) وذيل يستخدم للالتصاق بالبكتيريا وإدخال المادة الوراثية داخلها، بعد إصابة الخلية البكتيرية، يتكاثر الفيروس داخلها عبر مراحل: الالتصاق بالبكتيريا، اختراق جدارها، توقف نشاط الخلية البكتيرية، تصنيع مكونات الفيروس، ثم تحرر الفيروسات الجديدة بعد تحلل الخلية وإنفجارها مطلقة أعدادًا كبيرة من الفيروسات التي تهاجم بكتيريا أخرى، دورة حياة الفاج تتراوح بين 20 إلى 40 دقيقة.


وأشارات أن البكتيروفاجات تتواجد بكثرة في البيئات التي تحتوي على بكتيريا مثل التربة، مياه البحر، وأمعاء الإنسان، حيث تلعب دورًا هامًا في مكافحة البكتيريا الضارة في الأمعاء، يلتصق البكتيروفاج بالطبقة المخاطية ويعمل كحاجز واقٍ ضد البكتيريا الضارة.


وأضافت أن البكتيروفاج يستخدم منذ أكثر من 90 عامًا كبديل للمضادات الحيوية، خاصة في دول الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية، ويُنظر إليه كعلاج واعد للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، كما يمتاز البكتيروفاج بقدرته على قتل البكتيريا بشكل مباشر دون التأثير على البكتيريا النافعة أو خلايا الإنسان، كما يمكنه اختراق طبقات البيوفيلم (الأغشية الحيوية) التي تحمي البكتيريا من المضادات الحيوية.


وتابعت: تتعدد إستخدامات البكتيروفاج في المجالات الطبية والزراعية والغذائية،  وتقليل تلوث الأغذية، والسيطرة على تكوين طبقات البيوفيلم في خطوط المياه بالمزارع. كما أنه آمن للإنسان ولا يسبب آثارًا جانبية، مما يجعله ثورة علمية في علاج الأمراض البكتيرية.


وفي إطار مكافحة العدوى البكتيرية المقاومة مثل بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA) أحد مسببات الأمراض التي تصيب الإنسان وتسبب عدوى تهدد الحياة. تمكن الفريق البحثي في معهد تيودور بلهارس للأبحاث من قسمي الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والميكروبيولوجي من عزل الفيروسات المحللة لهذه البكتيريا من مياه الصرف الصحي.


 

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العلم للجميع الأبحاث العلمية مكافحة العدوى فيروسات الفيروسات الكيمياء الحيوية البكتيريا الضارة

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