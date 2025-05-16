بسبب حساب المشاريب، 3 مشاهد مأساوية في جريمة مقتل قهوجي على يد عاطل بدار السلام

في أحد شوارع دار السلام المزدحمة، حيث الحياة اليومية تمضي بوتيرتها المعتادة، لم يكن أحد يتوقع أن يتحول خلاف عابر حول "حساب المشاريب" إلى مشهد دموي ينتهي بمصرع رجل خمسيني، يعمل قهوجيًا منذ سنوات، ويعرفه معظم أهالي المنطقة.

قصة مأساوية كشفت هشاشة العلاقات اليومية في ظل التوترات الاجتماعية، والضغوط الاقتصادية، والانفلات في ضبط النفس.

المشهد الأول: خلاف بسيط يتحول إلى كارثة

"كانت مشادة عادية.. زي اللي بنشوفها كل يوم"، بهذه الكلمات بدأ أحد شهود العيان، شاب يعمل في محل قريب، حديثه: يقول إن القهوجي، الرجل الهادئ الذي اعتاد الجميع رؤيته خلف المقهى، دخل في نقاش مع أحد الزبائن حول قيمة ما شربه الأخير. النقاش لم يدم طويلًا قبل أن يتحول إلى صراخ، ثم إلى عراك بالأيدي.

الشاهد يضيف: "فجأة المتهم مسك عصاية كانت جنب القهوة، وضربه على راسه، وقع على الأرض وما قامش تاني".

المشهد الثاني: ضغوط الحياة تشتعل في لحظة

بحسب مصادر أمنية، فإن المتهم، وهو شاب عاطل عن العمل، كان يتردد على المقهى بشكل شبه يومي. من حديث الأهالي، يظهر أنه كان يعيش حالة من الضيق المادي والبطالة، وربما كانت الشرارة التي أطلقت غضبه هي الإحساس بالإهانة أو العجز عن دفع الحساب.

يعلق أحد سكان المنطقة، رجل خمسيني أيضًا، قائلًا:

"إحنا بقينا عايشين على أعصابنا.. كلمة ممكن تجرح، وممكن كمان تقتل!".

المشهد الثالث: انهيار ما بعد الفعل

بعد الحادث، فرّ المتهم هاربًا، بينما تجمهر الناس حول القهوجي محاولين إنقاذه، لكن الضربة كانت قاتلة. رجال الشرطة وصلوا بسرعة إلى المكان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة. لاحقًا، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، الذي اعترف بجريمته دون مقاومة، وقال إنه لم يكن ينوي قتل الضحية، بل كان فقط "غاضبًا جدًا".

الختام: قهوة باردة وكرسي فارغ

في اليوم التالي للحادث، بدا المقهى الذي شهد الواقعة هادئًا بشكل غريب. الكرسي الذي اعتاد القهوجي الجلوس عليه بقي فارغًا، بينما انشغل الناس بالحديث عن الجريمة، وكأنهم لم يصدقوا أن الحياة قد تنقلب في لحظة بسبب "حساب مشاريب".

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