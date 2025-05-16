الجمعة 16 مايو 2025
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حوادث

حبس متهم بقتل قهوجي في مشاجرة على حساب المشاريب بدار السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة دار السلام الجزئية بحبس شاب عاطل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل قهوجي إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على حساب المشاريب في منطقة دار السلام.

تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من قسم شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، نتج عنها مصرع أحدهما. وعلى الفور، انتقل فريق من رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص وجود جثة لرجل يعمل قهوجيًا، في العقد الخامس من العمر، مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس ناجم عن ضربة بعصا خشبية، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

استمع فريق البحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الجريمة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لتفريغها وتحليل محتواها.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية اندلعت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلاف على حساب المشروبات، تطورت سريعًا إلى مشاجرة بالأيدي، أقدم خلالها المتهم على ضرب القهوجي بعصا خشبية على رأسه، مما أدى إلى سقوطه مغشيًا عليه، ثم لاذ بالفرار.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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مديرية أمن القاهرة قسم شرطة دار السلام نيابة دار السلام

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