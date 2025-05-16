لأول مرة، مسؤول عربي في رئاسة لجنة الانضباط بالفيفا

تولى الإماراتي محمد الكمالي رئاسة لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليصبح أول إماراتي وعربي وآسيوي يتولى هذا المنصب القضائي في أكبر هيئة كروية دولية.

رئيس لجنة الانضباط في الفيفا

وتُعد لجنة الانضباط إحدى الهيئات القضائية الأساسية في "فيفا"، وتختص بالنظر في مخالفات اللاعبين والأندية، وقضايا التلاعب بالنتائج، والسلوك غير الرياضي، إلى جانب قضايا العنصرية وتعاطي المنشطات وانتهاكات انتقالات اللاعبين.

وكانت المهام الانضباطية قائمة في الاتحاد الدولي منذ نشأته، إلا أن اللجنة بصيغتها المستقلة تأسست رسميًا عام 2001، مع صدور أول نسخة من المدونة الانضباطية التي شهدت لاحقًا عدة تحديثات لمواكبة تطورات اللعبة.

وتعاقب على رئاسة اللجنة عدد من الشخصيات الدولية، من بينهم السويسريان مارسيل ماتيي وكلوديو سولسر، والغاني أنين ييبواه، والكولومبي خورخي بالاسيو.

ويُنتخب رئيس اللجنة وأعضاؤها من قبل الجمعية العمومية لـ"فيفا" لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعملون باستقلالية تامة لضمان الحياد والعدالة.

ويضم التشكيل الجديد للجنة 18 عضوًا من مختلف القارات، من بينهم الكولومبي خورخي بالاسيو نائبًا للرئيس، والعربيان بندر الحميداني من السعودية، ومعز الناصري من تونس.

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