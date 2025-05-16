الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فلاش باك، تشكيل الأهلي والزمالك في ذكرى مباراة الـ6-1

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تحل اليوم الجمعة 16 مايو 2025، الذكرى الـ 23 لواحدة من أبرز مباريات القمة التي جمعت الأهلي والزمالك، على مدار تاريخ مواجهات الفريقين في ديربي القاهرة، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 6-1 في قمة بيبو وبشير.

«فيتو» تستعرض تشكيل القطبين خلال هذه المباراة.


الزمالك
كان يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وقتها الألماني أوتوفيستر، الذي انتقل بعدها لتدريب العديد من الفرق من بينها الصفاقسي التونسي والنجمة اللبناني قبل أن يعود لمصر عبر بوابة المصري البورسعيدي، ودرب منتخبات توجو والكاميرون وترينداد وتوباجو، وفريق المريخ السوداني، واتحاد العاصمة الجزائري.
أوتوفيستر بدأ المباراة بتشكيل مكون من: «محمد عبد المنصف في حراسة ورضا سيكا وبشير التابعي والتوأم إبراهيم وحسام حسن وطارق السيد وتامر عبد الحميد ومحمد أبو العلا وحازم أمام ومحمد عبد الواحد وجمال حمزة".

الأهلي
كان يقود فريق الأهلي وقتها البرتغالي مانويل جوزيه الذي حقق العديد من البطولات مع الفريق الأحمر سواء في بطولة الدوري المحلي أو دوري أبطال أفريقيا.
الأهلي بدأ المباراة وقتها بتشكيل مكون من: «عصام الحضري، وائل جمعة، هادي خشبة، شادي محمد، حسام غالي، إبراهيم سعيد، جيلبرتو، سيد عبد الحفيظ، رضا شحاتة، خالد بيبو، أحمد بلال».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الزمالك بيبو وبشير قمة الاهلي والزمالك

مواد متعلقة

موقف شيكابالا من مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز

هل يدعم محمد هاني صفوف الأهلي أمام البنك غدًا؟

الأكثر قراءة

بعد الحكم بإيداعه بدار رعاية، محمد رمضان يعرض التصالح مع أسرة زميل نجله

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة لصالح المصريين

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 16 مايو 2025

حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية

وسام أبو علي يوجه صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة البنك

ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية، اعرف التفاصيل

قبل انطلاقها غدا، 6 صور ترصد آخر استعدادات القمة العربية الـ 34 بالعراق

لأول مرة، مسؤول عربي في رئاسة لجنة الانضباط بالفيفا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

المزيد

انفوجراف

مبابي يكتب التاريخ في موسمه الأول بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للنساء وضع "ميك أب" خفيف وواقي الشمس أثناء الحج؟ أمينة الفتوى تجيب

عادات المشركين في الأضحية بالجاهلية، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن شعائر الحج

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي بعد التلبية

المزيد
الجريدة الرسمية