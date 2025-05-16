فلاش باك، تشكيل الأهلي والزمالك في ذكرى مباراة الـ6-1

تحل اليوم الجمعة 16 مايو 2025، الذكرى الـ 23 لواحدة من أبرز مباريات القمة التي جمعت الأهلي والزمالك، على مدار تاريخ مواجهات الفريقين في ديربي القاهرة، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 6-1 في قمة بيبو وبشير.

«فيتو» تستعرض تشكيل القطبين خلال هذه المباراة.



الزمالك

كان يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وقتها الألماني أوتوفيستر، الذي انتقل بعدها لتدريب العديد من الفرق من بينها الصفاقسي التونسي والنجمة اللبناني قبل أن يعود لمصر عبر بوابة المصري البورسعيدي، ودرب منتخبات توجو والكاميرون وترينداد وتوباجو، وفريق المريخ السوداني، واتحاد العاصمة الجزائري.

أوتوفيستر بدأ المباراة بتشكيل مكون من: «محمد عبد المنصف في حراسة ورضا سيكا وبشير التابعي والتوأم إبراهيم وحسام حسن وطارق السيد وتامر عبد الحميد ومحمد أبو العلا وحازم أمام ومحمد عبد الواحد وجمال حمزة".



الأهلي

كان يقود فريق الأهلي وقتها البرتغالي مانويل جوزيه الذي حقق العديد من البطولات مع الفريق الأحمر سواء في بطولة الدوري المحلي أو دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بدأ المباراة وقتها بتشكيل مكون من: «عصام الحضري، وائل جمعة، هادي خشبة، شادي محمد، حسام غالي، إبراهيم سعيد، جيلبرتو، سيد عبد الحفيظ، رضا شحاتة، خالد بيبو، أحمد بلال».

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