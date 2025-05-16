هل يدعم محمد هاني صفوف الأهلي أمام البنك غدًا؟

أكد مصدر داخل الأهلي جاهزية محمد هاني لاعب الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني فى مباراة البنك غدا بعد تعافيه من اجهاد العضلة الامامية حيث شارك اللاعب فى المران الجماعي كاملا أمس.

ويختتم النادي الأهلي تحضيراته اليوم لمواجهة البنك الأهلي غدا السبت فى الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

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