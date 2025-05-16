مدرب إسبانيول يوجه رسالة إلى فليك ويسخر من لاعبي برشلونة

أشاد مانولو جونزاليس، المدير الفني لفريق إسبانيول، بسلوك مدرب برشلونة هانز فليك بعد تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخ النادي الكتالوني.

وقال جونزاليس: “فليك أظهر أنه مدرب يتحلى بالحس السليم، طلب من لاعبيه الاحتفال في غرفة الملابس، وهذا تصرف محترم”.

وأشار إلى أن الاحتفال على أرضية ملعب المنافس كان قد يسبب استفزازًا غير مبرر.

وخلال تصريحات صحفية، أضاف جونزاليس إلى أن "لاعبي برشلونة يجيدون التمثيل منذ سنوات، مجرد نفخة تجعلهم يسقطون"، على حد تعبيره.

وتابع: “تخيلوا لو حسم أحد الفريقين الدوري على ملعب غريمه الأبدي، ما كان يمكن أن يحدث؟ من الأفضل أن تسود الأجواء الهادئة.”

ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على حساب فريق إسبانيول، بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وحسم فريق برشلونة لقب الليجا لصالحه بشكل رسمي قبل نهاية المسابقة بجولتين، حيث قدم رفاق هانز فليك موسمًا مميزًا للغاية وتوج خلاله بثلاثة ألقاب محلية.

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