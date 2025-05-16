محافظ قنا يبحث مع وفد "الهابيتات" إعداد خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وذلك لمناقشة الرؤية المستقبلية والأهداف الاستراتيجية لتنمية مدينة قنا، ضمن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا".

يأتي هذا اللقاء في سياق دعم جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية الجمهورية الجديدة 2030.

شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتورة نهال المغربل، استشاري التخطيط والتنمية المحلية، والمهندس أحمد رزق، مدير مكتب "الهابيتات" بمصر، والمهندسة إلهام قاسم، المدير الوطني لمشروع "حينا"، والدكتور أحمد الضرغامي، مدير برنامج الخدمات الأساسية والمتغيرات المكانية، ومحمود سالم، منسق المشروع، ولمياء مليجي، مدير برنامج التنمية المحلية والسياسات الحضرية، والمهندس محمد قناوي، المنسق الميداني لمشروع "الهابيتات" بمدينة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم عبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، والمهندسة رضوى عبد الرحمن، مسؤولة التخطيط العمراني، ومحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

الأهداف الاستراتيجية لتنمية مدينة قنا

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى عرض توضيحي قدّمته الدكتورة نهال المغربل حول الرؤية والأهداف الاستراتيجية لتنمية مدينة قنا، والتي تهدف إلى بناء أطر حوكمة فعّالة تدعم التنمية الاقتصادية المحلية على أسس علمية وبمؤشرات أداء دقيقة، وتعتمد الاستراتيجية على تحليل شامل للمؤشرات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك معدلات التشغيل والبطالة، ومستوى الإنتاجية، ووضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن مؤشرات الاستثمار المحلي، ومساهمة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الناتج المحلي.

وأوضحت المغربل أن الرؤية الاستراتيجية تستند إلى تحويل قنا إلى مركز اقتصادي تنافسي، يستثمر في موارده البشرية والطبيعية، ويعتمد على مقوماته المحلية، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة، كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية تعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم سلاسل القيمة في القطاعات الواعدة، مثل الزراعة والصناعات التحويلية، إلى جانب تحسين البنية التحتية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، ورفع إنتاجيته، وتعزيز الموارد المالية المحلية، وترسيخ مبادئ الشفافية في الإدارة المحلية.

من جانبه، أكد محافظ قنا، أن الرؤية المقترحة تهدف إلى تحويل مدينة قنا إلى مدينة ذكية وخضراء، تُعد مركزًا للأنشطة التجارية والترفيهية والاقتصادية، مع تعزيز الروابط بين الريف والحضر من خلال التصنيع الزراعي المستدام.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الرؤية تسعى إلى توفير تجربة سياحية متميزة في مجال السياحة الريفية، تتيح فرص عمل نوعية للشباب، وتُسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق جودة الحياة، من خلال تركيز التنمية على الاقتصاد كعنصر محوري.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على أهمية تضافر الجهود لإعداد استراتيجية تسويقية متكاملة تُبرز مقومات المناطق الصناعية بالمحافظة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتنمية، كما أكد على ضرورة إطلاق برنامج إعلامي شامل يُسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والإنجازات التنموية التي تحققها المحافظة، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة قنا على الخريطة الاقتصادية الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.