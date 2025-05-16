الجمعة 16 مايو 2025
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محافظات

مصرع شخص صدمه قطار في قنا

قطار
قطار

لقى شاب مصرعه بعدما صدمه قطار في مزلقان فاو بحرى بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثمان بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد بمصرع شاب صدمه قطار في أثناء عبوره زلقان فاو بحرى بمركز دشنا بقنا.
على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع يسى شنودة حلمى ذكى 23 عامًا، مقيم بقرية السلامية ويعمل نجار مسلح بعدما صدمه قطار.


جرى نقل الجثمان إلى مستشفى دشنا المركزى في مقرها المؤقت بفاو قبلى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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