توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة للانتهاء من منشآت مدينة الطلبة والطالبات بالعجوزة

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات والتنفيذ للمنشآت التابعة للمحافظة داخل مدينة الطلبة والطالبات بحي العجوزة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير المنشآت الخدمية والتعليمية بما يضمن توفير بيئة آمنة ومجهزة للطلاب، وذلك في إطار الجدول الزمني المحدد، مؤكدًا ضرورة الانتهاء قبل بدء العام الدراسي القادم، تمهيدًا لتسكين الطلاب دون أي تأخير.

أعمال التشطيبات والتنفيذ للمنشآت التابعة للمحافظة داخل مدينة الطلبة والطالبات بحي العجوزة

وتشمل الأعمال رفع كفاءة المباني والبنية التحتية وتنفيذ الاشتراطات الفنية اللازمة للحماية المدنية، حفاظًا على سلامة الطلاب والمقيمين بالمدينة، حيث شدد على المتابعة اليومية لسير الأعمال وتذليل أي معوقات قد تواجه فرق العمل، لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في أقل وقت ممكن.



وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المنشآت التعليمية وتوفير بيئة معيشية ملائمة للطلاب، مشيرًا إلى أن مدينة الطلبة تُعد من المرافق الحيوية التي تستقطب عددًا كبيرًا من الطلاب من مختلف المحافظات، ما يتطلب جاهزية تامة على مستوى البنية التحتية والخدمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.