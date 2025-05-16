حقيقة تأثير الانفجار الشمسي على درجة حرارة الأرض

ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية معلومات حول تأثير الانفجار الشمسى على درجات حرارة الأرض.

وأكد المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أنه لا توجد علاقة علمية مثبتة تربط بين الانفجارات الشمسية وارتفاع درجات حرارة الأرض اليومية بشكل مباشر.

وأوضح أن أي ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة يعود إلى عوامل مناخية داخلية على الأرض وليس إلى النشاط الشمسي المفاجئ.

وقال أبو زاهرة إن الانفجارات الشمسية والانبعاثات الإكليلية التي تحدث على سطح الشمس معروفة بتأثيرها على المجال المغناطيسي للأرض، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الاتصالات، الأقمار الصناعية، وحتى بعض أنظمة الطاقة الكهربائية.

وأوضح أن الشمس هي المصدر الرئيسي للحرارة على كوكبنا، ولكن التغيرات في إشعاعها خلال الانفجارات الشمسية تكون صغيرة جدًا ومؤقتة، ولا تؤدي إلى تقلبات حادة في درجات الحرارة الأرضية خلال أيام أو أسابيع.

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