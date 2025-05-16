الجمعة 16 مايو 2025
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رياضة

قبل موقعة النهائي الأفريقي، الكاف يعلن عن كأس جديدة لدوري الأبطال

بيراميدز
بيراميدز

يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، للكشف عن كأس جديدة وهوية جديدة لدوري أبطال إفريقيا، قبل انطلاق ذهاب نهائي البطولة القارية المرتقب.

ومن المقرر أن يلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مع ضيفه بيراميدز المصري، يوم 24 مايو الجاري، في ذهاب نهائي البطولة.

شكل دوري أبطال أفريقيا 

وذكر الموقع الرسمي للكاف، اليوم الجمعة، أنه سيتم الكشف عن الكأس الجديدة، الخميس المقبل، في بمدينة جوهانسبرج، بحضور أساطير كرة القدم الإفريقية والناديين المشاركين.

ومن المقرر الكشف عن تفاصيل الكأس الجديدة وتصميمها، في نفس اليوم، من جانب كاف.

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