انهيار عقار جزئيا في الإسكندرية دون إصابات (صور)

انهارت، صباح اليوم الجمعة، أجزاء كبيرة من عقار خالٍ من السكان بمنطقة وادي القمر في حي العجمي غرب الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، بحسب ما أفادت به الجهات المختصة.

وكانت غرفة عمليات حي العجمي، برئاسة المهندسة نور الهدى محمد، قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من عقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، يقع بجوار مركز شباب وادي القمر.

على الفور، انتقلت قيادات الحي والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الميدانية أن العقار مهجور ومتهالك، وقد انهارت منه أجزاء كبيرة نتيجة لتدهور حالته الإنشائية.

وأكدت إدارة الأزمات والكوارث بالحي أنه لا توجد إصابات بين المواطنين، وتم على الفور البدء في إزالة الأجزاء المعلقة التي تمثل خطورة على المارة، وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية المختصة.

كما جرى وضع حواجز حول محيط العقار لمنع مرور المواطنين أسفله لحين الانتهاء من أعمال التأمين والإزالة، وتم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بإزالته حتى سطح الأرض حفاظًا على السلامة العامة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمعاينة الموقع وبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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