اعتقال 7 أشخاص في احتفال برشلونة بلقب الدوري الإسباني

شهدت مدينة برشلونة ليلة صاخبة من الاحتفالات بتتويج فريقها الأول بلقب الدوري الإسباني، لكن الأجواء الاحتفالية لم تخلُ من بعض التجاوزات.

وأعلنت شرطة كاتالونيا (موسوس دي إسكوادرا) عن القبض على سبعة أشخاص خلال التجمع الجماهيري الكبير عند نافورة كاناليتس في شارع رامبلا الشهير وسط المدينة.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، فقد تم توجيه اتهامات بالسرقة باستخدام العنف أو التهديد إلى ثلاثة من المعتقلين، بينما يواجه ثلاثة آخرون تهمًا بسرقة ممتلكات، في حين تم القبض على الشخص السابع بسبب مذكرة توقيف سابقة كانت بحقه.

كما قرر نادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، الاحتفال مع جماهير الفريق الكاتالوني بالتتويج بالثلاثية المحلية التي شملت الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر المحلي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، أنه حان وقت الاحتفال بموسم 2024 /2025 التاريخي، بعد التتويج بكأس السوبر الإسباني وكأس الملك، أحرز البارسا لقبه الـ28 في الدوري الإسباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.