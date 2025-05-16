أول تعليق رسمي من مصطفى محمد على رفضه المشاركة في جولة دعم المثلية

كشف مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي، سبب غيابه عن مباراة فريقه أمام مونبلييه غدًا السبت، في الجولة الرابعة والثلاثين من عمر الدوري الفرنسي، والمخصصة لدعم المثلية الجنسية.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: لن أشارك في مباراة نانت ومونبلييه غدًا السبت.

وأوضح: أنا لست مرتاحًا لفكرة التحدث علنًا، ولكنني أشعر اليوم بالحاجة إلى توضيح نهجي، دون السعي إلى تأجيج النقاش، فكل شخص يحمل في داخله تاريخًا وثقافة وحساسية.

وتابع: إن العيش معًا يعني أيضا الاعتراف بأن هذا التنوع يمكن التعبير عنه بشكل مختلف اعتمادًا على الشخص، وأنا أؤمن بالاحترام المتبادل، الاحترام الذي ندين به للآخرين، ولكن أيضًا الاحترام الذي ندين به لأنفسنا ومعتقداتنا.

وشدد مصطفى محمد: ومن ناحيتي، هناك قيم راسخة ومتجذرة، مرتبطة بأصولي وإيماني، تجعل مشاركتي في هذه المبادرة صعبة.

واختتم مصطفى محمد رسالته: هذا الاختيار شخصي، فهو لا يعبر عن الرفض أو الحكم، بل هو ببساطة إخلاص لما يبنيني، وآمل ببساطة أن يتم استقبال هذا القرار بهدوء وتفهم.

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