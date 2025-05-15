مصطفى محمد يرفض المشاركة في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين

رفض مصطفى محمد لاعب منتخب مصر ومهاجم فريق نانت، المشاركة في المباراة الأخيرة لفريقه ضمن منافسات الدوري الفرنسي، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، أمام مونبلييه على ملعب لا البوجوار، بسبب رفضه لدعم المثليين.

مصطفى محمد يرفض دعم المثليين

كشفت إذاعة "راديو مونت كارلو"، أن مصطفى محمد اتخذ قراره بعدم خوض اللقاء بسبب تنظيم الجولة تحت شعار دعم المثليين، وهو ما يرفضه لأسباب تتعلق بقناعاته الشخصية.

وأشارت الإذاعة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتغيب فيها مصطفى محمد عن مثل هذه الفعاليات، حيث اتخذ نفس الموقف في الموسمين الماضيين أيضًا.

وصرح المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، أنطوان كومبواريه، خلال مؤتمر صحفي، أن اللاعب يعاني من انزعاج عضلي طفيف، دون أن يعلق بشكل مباشر على الأسباب غير الرياضية وراء غيابه.

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