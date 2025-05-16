الجمعة 16 مايو 2025
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حوادث

ضبط 119 كيلو مخدرات و64 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بالقليوبية

الداخلية توجه ضربات
الداخلية توجه ضربات قوية لتجار المخدرات والسلاح في القليوبية

واصلت  وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة، حيث شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملات مكثفة استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

 

ضبط 296 متهمًا  بالاتجار في المخدرات والسلاح بالقليوبية

 

أسفرت الحملات عن ضبط 186 قضية متنوعة، تم خلالها القبض على 296 متهمًا من العناصر الإجرامية، وضُبط بحوزتهم كميات ضخمة من المواد المخدرة تجاوزت 119 كيلوجرامًا، تضمنت: حشيش، هيروين، آيس، هيدرو، أفيون، فودو، إستروكس، شابو، وبودر.

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كما تم ضبط 6 بنادق خرطوش، بندقية آلية، 2 طبنجة، 29 فرد محلي، 25 قطعة سلاح أبيض، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، مع استمرار الحملات الأمنية لتطهير المنطقة من العناصر الإجرامية.

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