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حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري

مصرع شخص وإصابة 7
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم مروع أعلى الطريق الدائ

شهد الطريق الدائري حادث تصادم مروع صباح اليوم، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وذلك نتيجة تصادم 3 سيارات (نقل، ملاكي، وميكروباص) أعلى الطريق أمام نزلة الخصوص، في الاتجاه القادم من السلام إلى المرج.

 

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري مروع ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث.

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وتبين من الفحص المبدئي اصطدام سيارة نقل بـسيارة ملاكي وميكروباص، ما أدى إلى وفاة شخص في الحال وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة، تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بينما نُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية، وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

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