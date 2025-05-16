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رياضة

وسام أبو علي يوجه صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة البنك

وسام أبو على
وسام أبو على

قالت مصادر داخل النادي الأهلي إن وسام أبو على مهاجم الفريق لن يتواجد ضمن حسابات الجهاز الفني فى مباراة البنك الأهلي غدا بسبب الإصابة فى كاحل القدم تلك التى تعرض لها أمس فى تدريبات الفريق.

ويجري وسام أبو على مهاجم الأهلي أشعة اليوم للاطمئنان على إصابته فى كاحل القدم وعلى إثرها سيتحدد مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية وطبيعة برنامجه التأهيلي.

ويختتم النادي الأهلي تحضيراته اليوم لمواجهة البنك الأهلي غدا السبت فى الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساء الغد ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

نظام الدوري المصري

 ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

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الأهلي الإسباني خوسيه ريفيرو النادي الأهلي

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