وزير العمل يعلن إاتتاح أول دورة تدريبية لفتيات في مركز ريادة المرأة الريفية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، عن افتتاح أول دورة تدريبية يستفيد منها 30 فتاة ريفية، كبداية، على مهنة الخياطة والتطريز، في مركز ريادة المرأة الريفية، بمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، والذي جرى تأسيسه مؤخرا ليكون نواة لمجموعة من المراكز الثابتة،ليس للتدريب المهني فقط،بل وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للمرأة في الريف

مشاركة المرأة في التنمية ومكافحة الفقر والتهميش

وتعتزم الوزارة التوسع في إنشائها بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في التنمية، ومكافحة الفقر والتهميش، وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية،وهو ما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و رؤية مصر 2030،وخطط الحكومة نحو تمكين المرأة، ودمجها في سوق العمل،وتوفير حياة كريمة لها.

من جانبها، أكدت د. شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، أن المركز ذات نشاط تنموي متكامل ومستدام، ويُعد الأول من نوعه في المنطقة، برعاية وزير العمل محمد جبران، وتحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة، وبالشراكة مع محافظة المنوفية، ومؤسسة سفراء الخير لخدمة وتنمية المجتمع،ومديرية العمل بالمحافظة برئاسة عماد سعيد

الخدمات التنموية

وأوضحت أن المركز يُقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التنموية التي تُسهم في تحسين مستوى معيشة المرأة الريفية وأسرها، وتشمل:

"1":التمكين الاقتصادي من خلال التدريب على الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

"2":الخدمات الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الرعاية الطبية والتوعية بالصحة العامة والإنجابية.

"3":محو الأمية وتعليم الكبار عبر فصول تعليمية متخصصة.

"4":التوعية والتثقيف المجتمعي حول قضايا المرأة، مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج المبكر، وحقوق المرأة القانونية.

"5": الحد من عمل الأطفال عن طريق تمكين أمهاتهم إقتصاديًا، بما يوفر بيئة آمنة ومستقرة للأطفال ويمنع انخراطهم في سوق العمل.

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