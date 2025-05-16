حكم قضائي بإقالة رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم

أقال قاضٍ في ريو دي جانيرو إدنالدو رودريجيز من رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وأمر بإجراء انتخابات جديدة "في أقرب وقت ممكن".

كان رودريجيز، الذي أعلن هذا الأسبوع عن التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدربا للمنتخب البرازيلي، قد فاز بإعادة انتخابه في مارس الماضي ليبقى في منصبه حتى عام 2030 إلا أن قرار القاضي جابرييل دي أوليفيرا زيفيرو وضع نائب رئيس الاتحاد، فرناندو سارني، مسؤولا عن تنظيم انتخابات جديدة، وكان سارني هو من طلب من المحكمة عزل رودريجيز.

وقضت المحكمة ببطلان الاتفاقية التي أقرت صلاحية ولاية رودريجيز الأولى، وأنه بدونها، لم يكن رئيس اتحاد الكرة البرازيلي مؤهلا لولايته الثانية، غير أنه يمكن لرودريجيز أن يطعن في هذا الحكم.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها عزل رودريجيز من منصبه بقرار قضائي، حيث وقع حدث مماثل في ديسمبر عام 2023، لكن المحكمة العليا البرازيلية ألغت قرار العزل.

وبسبب هذا النزاع القانوني السابق، توصل نواب رئيس الاتحاد البرازيلي إلى اتفاق في يناير يثبت صلاحية رودريجيز في ولايته الأولى، ويمهد الطريق أمامه للترشح مجددا.

وخلال الحكم الذي صدر، انحاز القاضي إلى سارني، الذي زعم أن أنطونيو كارلوس نونيس (86 عاما)، أحد الموقعين على الاتفاقية، غير مؤهل من الناحية العقلية للقيام بذلك.

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