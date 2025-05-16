هانز فليك يكشف سبب طلبه إيقاف الاحتفالات في ملعب إسبانيول

عبّر الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته الغامرة بتتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني بعد الفوز على إسبانيول بهدفين دون رد، في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وأضاف هانز فليك لقب الدوري الإسباني إلى كأس الملك وكأس السوبر الإسباني، محققًا ثلاثية محلية مميزة في موسمه الأول مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي.

وقال فليك في تصريحات صحفية: “تحقيق كل هذه الألقاب يعود إلى العقلية الإيجابية التي تحلى بها اللاعبون، منذ بداية التحضيرات، لاحظت وجود فلسفة هجومية مختلفة، وكان الفريق مستعدًا للتأقلم مع كل التحديات”.

هانز فليك يتغنى بلاعبي برشلونة

وأضاف: “الموسم لم يكن سهلًا، خاصة بعد الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر، لكن التتويج بثلاث بطولات يُشعرني بالفخر، وأعتقد أن اللاعبين والجماهير يشعرون بالأمر ذاته”.

وعن قراره بإيقاف الاحتفالات داخل الملعب، قال فليك: “كنا نعلم بما حدث في هذا الملعب قبل عامين، لذا فضّلنا الاحتفال في غرفة الملابس، كان من المهم تهنئة اللاعبين بهدوء بعد ما قدموه”.

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