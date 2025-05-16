الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريفيرو يتابع مباراة البنك الأهلي غدا من المدرجات

ريفيرو
ريفيرو

تقرر أن يتواجد الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل مباراة الفريق أمام البنك الأهلي غدا من المدرجات، وذلك قبل قيادته تدريبات الفريق فى اليوم التالي للمباراة. 

يختتم النادي الأهلي تحضيراته اليوم لمواجهة البنك الأهلي غدا السبت فى الثامنة مساء فى الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي غدا السبت في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

نظام الدوري المصري

 ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

الفرق المشاركة في مجموعة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسباني خوسيه ريفيرو خوسيه ريفيرو الأهلي

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي والبنك في الدوري والقناة الناقلة

أرقام ريفيرو مع أورلاندو بالموسم الحالي قبل إعلان تنصيبه مدربا لـ الأهلي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مصير صادم لنجل محمد رمضان بعد قرار المحكمة، رعب من انفجار شمسي، عودة كورونا، قصة ابتزاز مدرب كرة شهير بفتاة

بعد موافقة البرلمان، كل ما تريد معرفته عن سنة التدريب لخريجي الصيدلة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 16 مايو 2025

لسكان هذه المناطق، احذروا الرمال والأتربة

أسعار الخضار اليوم الجمعة، قفزة جديدة في الليمون والطماطم وانخفاض البامية 20 جنيها

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

موعد مباراة الأهلي والبنك في الدوري والقناة الناقلة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

خدمات

المزيد

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من صفعة إلى دار الرعاية.. محطات في قضية اتهام نجل محمد رمضان بالتعدي على طفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية