كواليس الأهلي.. الأحمر يختتم تحضيراته لموقعة البنك.. تفاصيل جلسة الخطيب مع ريفيرو.. وهذا موعد الإعلان عن تنصيب الإسباني مدربا للفريق

يختتم النادي الأهلي تحضيراته اليوم لمواجهة البنك الأهلي في الجولة السابعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي غدا السبت في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب ريفيرو

من ناحية اخرى، يستعد النادي الأهلي لإعلان تنصيب خوسيه ريفيرو مدربا للفريق خلفا للسويسري مارسيل كولر.

ووصل خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل إلى القاهرة صباح أمس استعدادا للاتفاق على قيادة النادي الأهلي لمدة موسمين.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع المدرب الإسباني أمس داخل مقر إقامته بأحد الفنادق الكبرى القريبة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بعقده الجديد مع القلعة الحمراء والذى سيكون لمدة موسمين.

كما شهدت الجلسة الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالجهاز المعاون وعدد الأعضاء الأجانب المتواجدين رفقة المدرب الاسباني خوسيه ريفيرو خلال رحلته التدريبية المرتقبة مع النادي الاهلي.

وعلمت فيتو أن الجلسة شهدت أيضا موعد قيادة المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو لتدريبات الأهلي والتى ستكون عقب مباراة البنك الأهلي غدا على أن تبدأ قيادته للفريق من أرض الملعب في مباراة فاركو الأخيرة بالدوري يوم 28 مايو الجاري.

ومن المنتظر أن يتواجد ريفيرو فى مدرجات ستاد القاهرة غدا لحضور مباراة البنك الأهلي التى تنطلق فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة فى الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وعلمت “فيتو” من مصادرها أنه حال التوصل لاتفاق مع المدرب الإسباني على قيادة النادي الأهلي سيكون ضمن جهازه المعاون كل من الإسباني سيرجيو ألمينارا وأيضا كارلوس نودار باز في رحلتهما التدريبية مع العملاق الإفريقي.

ألمينارا هو مدرب كرة قدم ومحلل فني وكشاف إسباني، من مواليد 7 أبريل 1980 في فالنسيا، يحمل رخصة التدريب UEFA A، ويمتلك أكثر من 15 عامًا من الخبرة في الرياضات الاحترافية، بما في ذلك كرة القدم والرجبي وكرة السلة.

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

الفرق المشاركة في مجموعة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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