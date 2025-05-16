"أنا راحل.. سامحوني"، رسالة محامٍ قبل إنهاء حياته داخل مكتبه تثير صدمة واسعة بالشرقية (صور)

في واقعة مأساوية هزّت محافظة الشرقية، أقدم شاب يدعى "محمد. أ. ع"، 35 عامًا، يعمل محاميًا ومقيم بمدينة الزقازيق، على إنهاء حياته داخل مكتبه، تاركًا خلفه رسالة وداع مؤثرة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كشف فيها عن معاناته النفسية العميقة وصراعاته الداخلية التي لم يتمكن من مواجهتها.

وجاء في نص الرسالة كلمات حزينة ومؤلمة، وجّه فيها اعتذارات لأسرته وأحبّائه، مطالبًا إياهم بالمغفرة، ومؤكدًا حبه الشديد لهم رغم قراره الصادم.

وكتب محمد: "أنا راحل.. سامحوني.. لو البوست ده نزل يبقى أنا خدت القرار اللي بقالي فترة كبيرة بفكر فيه... ماقدرتش أكمل، آسف لكل الناس اللي كنت في حياتهم...".

وأضاف الشاب في رسالته وداعًا خاصًا لوالديه، شقيقته، وأصدقائه، موضحًا شعوره بالعجز والخذلان، وطلب من أحبائه أن يتذكروه بالخير، مختتمًا بكلمات: "أنا بحبكم كلكم، وبتمنى ليكم الخير".

الواقعة تسببت في صدمة كبيرة بين المقربين منه وأبناء محافظة الشرقية، وسط حالة من الحزن العميق، حيث تفاعل الآلاف مع منشوره الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن حزنهم ودعواتهم له بالرحمة والمغفرة، ومطالبين بمزيد من الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يعانون في صمت.

انا راحل..سامحوني..رسالة محامي قبل انهاء حياته داخل مكتبه

انا راحل..سامحوني..رسالة محامي قبل انهاء حياته داخل مكتبه



16 رسالة عاجلة من الأزهر بعد انتشار حالات الانتحار

وحرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توضيح عدة رسائل وأحكام شرعية المتعلقة بظاهرة الانتحار بعد انتشارها بين الشباب كما حرص على التعليق على واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك على النحو التالي:

- ️حفِظَ الإسلام النَّفسَ، ووضع لهذه الغاية العُظمى منظومة تشريعة مُتكاملة، تقيم مجتمعًا سويًّا فاضلًا.

- ️حياة الإنسان ملك لخالقه سبحانه، والاعتداء على حقّه في الحياة جريمة نكراء من أكبر الكبائر، سواء أكان الاعتداء من الإنسان على أخيه الإنسان، أو من الإنسان على نفسه بالانتحار.

- ️قتل النفس التي حرّم الله كبيرة من أبشع الجرائم، غلّظ عليها الإسلام العقوبة؛ فقال سبحانه: {مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسَۢا بِغَيۡرِ نَفْسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗاۚ وَلَقَدۡ جَآءَتْهُمۡ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنْهُم بَعۡدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلۡأَرۡضِ لَمُسرِفُونَ}. [المائدة: 32]

انا راحل..سامحوني..رسالة محامي قبل انهاء حياته داخل مكتبه

وقال سبحانه عن جريمة الانتحار: {...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا. إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا}. [النساء: 29 -31]

- ️الالتزام بالدين ومعرفة الشرع وعاقبة الكبائر يحجز الإنسان عن الجرائم التي عدّها الإسلام من كبائر الذنوب، وجهالة الدين وغياب الوعي والضمير من أسباب الجرأة على حدود الله وحقوق الناس، وفاعل هذه الجرائم البشعة مُتجرد من كل قيم وتعاليم الدين بل والإنسانية.

- ️لا توجد محنة في الدنيا تُبرر إزهاق الإنسان روحه، أو أن يعتدي على غيره، بل لكل مِحنة سبيل فرج، وبعد العسر يأتي من الله اليسر، والدنيا دار ابتلاء ومكابدة، والعبد مأمور بالصّبر والعمل، وموعود بالفوز والجنّة، إذا توكّل على ربّه وأحسن الظَّنَّ فيه وأخذ بالأسباب المشروعة.

- قيام الدّولة بالقصاص من القاتل، حقٌّ عامٌّ للدولة وللمقتول ولأهله وللمجتمع كله، حتى ينتشر بساط الأمن فيه؛ قال الله سبحانه: {وَلَكُمْ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.[البقرة: 179]

- ️توقيع أقصى العقوبات على المُجرمين المُتجاوزين حدود الدين والإنسانية بجرائمهم البشعة، ورؤية الناس لمآلهم ونهايتهم، يزجر عن ارتكاب جرائم مُماثلة، وينشر الأمن وبساط عدالة القانون في المُجتمع.

- ️إعادة صياغة المُحتوى الإعلامي بشكل عام، والفنّي بشكل خاص، بما يناسب قيم المجتمع المصري والعربي وهُوّيّته وثقافته، ويدعم تصحيح المسار السّلوكي لأبنائه، ويعزّز أمن المجتمع واستقراره؛ واجبٌ شرعيٌّ ووطني.

- ️لا مبرر لجريمة قتل النّفس مُطلقًا، سواء في ذلك قتل الإنسان لأخيه الإنسان أم اعتداء الإنسان على نفسه بالانتحار، بل تبرير الجرائم جريمة كُبرى كذلك.

- ️كرم الإسلام المرأة، ووصّى بها سيدنا رسول الله ﷺ خيرًا، ولا يجني المُجتمع من محاولات تسليعها في كثير من المحتويات الترفيهية إلا مزيدًا من انتهاك حقوقها، والتجرؤ البغيض عليها.

- ️الخوض في أعراض المسلمين -سيما من أسلم روحه لبارئه سبحانه- سلوك مُحرَّم، وإيذاء مذموم للأحياء والأموات، ذمّ الله صاحبه في القرآن الكريم، فقال سبحانه: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}. [ الأحزاب: 58]

- ️الانتقاص من أخلاق المُحجَّبة أو غير المُحجَّبة؛ أمرٌ يُحرِّمه الدِّين، ويرفضه أصحاب الفِطرة السَّليمة، واتخاذه ذريعة للاعتداء عليها جريمة كبرى ومُنكرة.

- ️للمجتمع الإيجابي دورٌ واعٍ في وأد الجرائم، وحسن التّخلص من أجزائه المفسدة المخرّبة، بالاتحاد والفاعلية والحفاظ على القانون، أما السلبية مع القدرة على منع المعتدي، والاكتفاء بتصوير الجرائم عن بُعد، فأمور تساعد على تفاقم الجريمة وتجرؤ المُجرمين.

- ️تداول مقاطع الجرائم المُصوَّرة، وتكرار نشرها على مواقع التّواصل الاجتماعي ينشر الفزع بين أبناء المُجتمع، ويُنافي قيم الرَّأفة، والرَّحمة، والسِّتر، ومراعاة تألم ذوي الضَّحيَّة، وخُصوصيتها.

- ️تشويهُ معنى القُدوة ينشر الانحلال الخُلقي، والجريمة، ويُزيّف الوعي، ويُفسد الفِطرة، والنَّماذج السَّيئة في المُجتمعات التي تروّع الآمنين وتحمل السِّلاح؛ لا يُحتفَى بها، ولا تقدم كأبطال في المُحتويات الدّراميّة والغِنائيّة، ولا يُتعاطف مع خطئها، بل تُبغَّض أفعالها، ويُحذَّر النَّاس منها.

- ️صناعة القُدوات الصَّالحة المُلهِمة، وتسليط الضَّوء على النَّماذج الإيجابية المُشرِّفة من أهم أدوار الإعلام الرَّفيعة في بناء وعي الأمم، وتحسين أخلاق الشَّباب، وانحسار الجرائم.

وأكد ️مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يقدم هذه الإضاءات يستكمل مشروعاته التوعوية لنشر العلم الصحيح وتصحيح المفاهيم، من خلال أدواته الإلكترونية والميدانية، ويجوب محافظات وجامعات مصر كافّة، ويطلق حملات توعوية ومبادرات عديدة آخرها مبادرة: «أنت غالٍ علينا»، ويكثّف جهود برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية، ويسعد بتواصل الجمهور معه، ويستمع إلى الشّباب، ويجيب عن أسئلتهم واستفساراتهم، ويقدم المشورة والنّصيحة الصّادقة، والدّعم النّفسيّ والمعنويّ لهم، ويستقبل الاتصالات على هاتف رقم: 19906، في أيام العمل الرسمية من التّاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

كما يستقبل الزيارات، ويعقد مقابلات للشباب مع أعضاء المركز بمقر وحدة بيان بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية - مشيخة الأزهر الشريف.

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