75 جنيها شهريا عمولة بنك القاهرة في حالة انخفاض رصيد حساب التوفير

يتساءل العديد من عملاء بنك القاهرة عن عمولة التجاوز في حساب التوفير حال وصول الرصيد لرقم معين.

وقال بنك القاهرة أن عمولة تجاوز الحد الأدنى لرصيد حساب التوفير: 75 جم شهريًا، وذلك في حالة انخفاض رصيد الحساب عن 5000 خلال الشهر.

ومن جانب أعلن بنك القاهرة عن مزايا الحساب الجاري كالتالي:

1- الجمع ما بين مرونة الحساب الجاري وعوائد حساب التوفير بدون قيود على

المدى الزمني للاستثمار.

2- تنمية قدرة الأفراد والشركات على إدارة نقديتهم (السيولة الخاصة بهم).

3- الحصول على عائد يومي تراكمي مجز بالجنيه المصري بدون تجميد الأرصدة

4- إمكانية السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة خلال 24

ساعة.

كما أعلن بنك القاهرة انه تم إلغاء إمكانية إصدار شيكات على حساب الصندوق

مع إمكانية إصدار بطاقة الخصم المباشر للسحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة فقط بجميع أنحاء الجمهورية.

والأرصدة يتم استثمارها في قنوات استثمارية منخفضة المخاطر.

يتم استرداد كل أو بعض قيمة وثائق الاستثمار كل يوم من أيام العمل المصرفي لدى أي فرع من فروع البنك.

ويكون الاسترداد حتى الساعة 2م ويوم تقديم الطلب على أساس نصيب الوثيقة في صافي أصول القيمة السوقية لأصول الصندوق في نهاية اليوم السابق لتقديم الطلب.

عائد الصندوق معفى من الضرائب.

لا يوجد حد أدنى للشراء.

عمليات السحب من خلال ماكينات الصراف الآلي فتتم في أي وقت بعمولة سحب نقدي 5 جنيهات للمعاملة وعن السحب بعد مواعيد الصندوق من الساعة 2 عصرا من الفرع: 05 (خمسة في الألف) تخصم آليا للمعاملة وعن السحب فيما بعد مواعيد العمل يتم الاحتساب على سعر اليوم التالي لعملية السحب.

يتم الشراء في وثائق الصندوق في أي يوم عمل من خلال أي فرع.

يوجد مصاريف خاصة لبطاقة الخصم المباشر.

سعر وثيقة الصندوق يتم احتسابها بصفة يومية، فضلا إلى أن شركة الخدمات تقوم بتقييم أصول وخصوم الصندوق (بصفة مستمرة) فى آخر يوم عمل من الأسبوع ويكون سعر الوثيقة محمل بعوائد التوظيف (خلال أيام العطلات)، وبالتالي يتحقق عائد للعملاء خلال العطلات الرسمية.

تنمية قدرة الأفراد والشركات على إدارة نقديتهم.

الشراء والاسترداد بدون عمولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.