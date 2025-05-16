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حوادث

حبس عاطل بتهمة ترويع المواطنين بسلاح أبيض في باب الشعرية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة باب الشعرية الجزئية حبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة ترويع المواطنين بسلاح أبيض في منطقة باب الشعرية بالقاهرة.

 

فيديو ترويع المواطنين بباب الشعرية

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملًا سلاح أبيض ويروع المواطنين بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.


وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (سلاح أبيض "المستخدم فى الواقعة").

 

 

 

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لإجبار أحد الأشخاص على التنازل عن إحدى القضايا الخاصة بشقيقيه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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النيابة العامة مديرية أمن القاهرة نيابة باب الشعرية قسم شرطة باب الشعرية

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