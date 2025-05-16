موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام نيجيريا

يخوض منتخب مصر للشباب مباراته المقبلة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما أمام نظيره النيجيري في لقاء تحديد المركز الثالث للبطولة المقامة حاليا في مصر، وتستمر حتى 18 مايو الجاري.



ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره نيجيريا يوم الأحد 18 مايو الجاري في تمام السادسة مساء على ملعب استاد الدفاع الجوي.

وخسر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أمام نظيره المغربى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي، فى نصف كأس أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري، لتضرب موعدا من نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يتأهل المغرب لمواجهة جنوب أفريقيا في النهائي.

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